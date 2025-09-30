ТСН у соціальних мережах

Політика
284
1 хв

Пєсков прокоментував ідею створення "стіни дронів" на кордонах з РФ

Традиційно Москва накинулася зі звинуваченнями на адресу Європи.

Олена Капнік
Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. / © Associated Press

Москва “чує різні голоси з європейських столиць” щодо намірів Європейського Союзу побудувати "стіну дронів" (Drone Wall) у країнах НАТО, що межують з РФ.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

"Створення стін - це завжди погано, як показує історія", - висловився він.

Традиційно Москва накинулася зі звинуваченнями на адресу Європи. Пєсков наголосив, мовляв, в РФ “вважають дуже сумним, що мілітаристська та конфронтаційна політика в Європі "може матеріалізуватися у вигляді нових розділових стін".

Нагадаємо, вторгнення близько 20 російських безпілотників до Польщі на початку вересня виявило прогалини у протиповітряній обороні НАТО. Країни почали шукати технологію, яка дозволить швидко, якісно й недорого протидіяти агресії РФ. Адже бдь-який план захисту від дронів потребує багаторівневого підходу, що включає сенсори, електронну боротьбу, а також недорогі невеликі ракети або ударні дрони.

284
