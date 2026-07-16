Пєсков прокоментував звільнення Федорова і заговорив про завершення війни

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі заявили, що стежать за кадровими змінами в українській владі, однак відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони України нібито не має для Москви особливого значення.

Про це повідомляє російські ЗМІ із посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

Під час спілкування з журналістами його запитали, чи стала відставка Федорова несподіванкою для Москви та чи очікують у Кремлі змін у перебігу війни після цього кадрового рішення.

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«Ми, звичайно, відстежуємо всі новини, пов’язані з київським режимом, особливо в умовах тривалої “СВО”. Але, за великим рахунком, жодного значення не має, хто є міністром оборони», — заявив Пєсков.

Водночас у Кремлі знову заговорили про необхідність ухвалення Києвом «відповідального рішення», яке нібито має відкрити шлях до мирного врегулювання. Водночас він не уточнив, про які саме кроки йдеться.

Відставка Михайла Федорова — останні новини

Нагадаємо, 16 липня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Михайло Федоров ще може зберегти посаду міністра оборони, оскільки остаточне кадрове рішення на той момент не було ухвалене.

За його словами, консультації тривали, а перестановки в уряді мали на меті оптимізувати роботу владної вертикалі в умовах війни. Подоляк також зазначив, що акції на підтримку Федорова свідчать про його значний репутаційний капітал.

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Того ж дня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. Міністрів оборони та закордонних справ не призначили — кандидатури на ці посади президент має внести до парламенту окремо.

Як повідомлялося, відставка Федорова спричинила хвилю протестів у різних містах України, серед яких Київ, Одеса, Івано-Франківськ, Черкаси, Тернопіль, Хмельницький тощо. Тисячі людей, зокрема ветерани, громадські активісти та відомі представники суспільства, вийшли на акції та закликають владу переглянути рішення.

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