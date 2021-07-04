Пєсков розповів, чому затягується зустріч Зеленського і Путіна

У Путіна традиційно заявляють, що РФ не є учасницею конфлікту на Донбасі.

У Кремлі звинуватили Київ, на їхню думку, у невиконанні Мінських угод, що нібито ускладнює підготовку до зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков в ефірі одного із російських телеканалів.

"До речі, напевно, ускладнює втілення ідеї про двосторонню зустріч. Крім ось цього основного моменту про невиконання Мінських домовленостей, - заявив речник російського президента.

За словами Пєскова, причиною розчарування Путіна стало начебто "небажання України виконувати Мінські домовленості". Також він традиційно висловив твердження про те, що нібито РФ не є учасницею конфлікту на Донбасі. А Україна, за його словами, "намагається представити Росію учасником конфлікту", а такі твердження, як сказав Пєсков, "неприйнятні для Москви".

Нагадаємо, 30 червня під час прямої лінії президент РФ Володимир Путін, коментуючи можливість зустрічі із Зеленським заявив, що не бачить у цьому сенсу, оскільки "він (ред. - Зеленський) віддав свою країну під повне зовнішнє управління США, Німеччини та Франції".

А в Офісі президента вважають, що своєю заявою Путін все ж не відкидає можливість двосторонніх переговорів, що свідчить про важливість для нього таких перемовин.

Як повідомлялося, у своєму відеозверненні ввечері 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести переговори, які можуть відбутися і на Донбасі. Згодом Володимир Зеленський запропонував як місце зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним — Ватикан. На думку Зеленського, зустріч обов'язково відбудеться, адже без неї досягти миру на Донбасі неможливо.

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ РФ Володимир Джабаров, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним на Донбасі, заявив, що така ініціатива не має жодного сенсу.

Проте у Кремлі, хоч і підтримують ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо проведення зустрічі з російським колегою, але заявляють, що на зустрічі російська сторона не має наміру обговорювати Донбас, діалог має стосуватися питань "виключно двосторонніх відносин".

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