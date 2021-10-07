Пєсков розповів, як Москва і Київ намагаються "намацати перелік питань" для зустрічі Зеленського і Путіна

Пєсков розповів, як Москва і Київ намагаються "намацати перелік питань" для зустрічі Зеленського і Путіна

Пєсков підтвердив, що почалося формування тем для зустрічі президентів Росії і України, але консенсусу між сторонами поки не досягнуто.

Між Україною і РФ були контакти для визначення переліку питань для обговорення між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Але спільного розуміння щодо формулювання порядку денного можливої зустрічі поки немає.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Дійсно між Офісом президента України та Адміністрацією президента, це Козак (Дмитро Козак, - ред.) , здійснювалися контакти з метою намацати той перелік питань, які могли б обговорюватися і озвучувалися різні пропозиції. Але поки, в сухому залишку, якогось загального розуміння і готовності до формулювання порядку денного можливої зустрічі немає", - зазначив Пєсков.

Раніше у росЗМІ з'явилася інформація про, що саме хоче домовитись Путін під час зустрічі із Зеленським. В опублікованому переліку 12 питань.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання