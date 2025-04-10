Пєсков сказав, чи йдеться про Україну на переговорах РФ та США у Стамбулі

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Стамбулі триває зустріч делегацій Росії та США. Росіяни заявили, що про Україну не йдеться.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РІА Новости”.

“Тема України на переговорах делегацій Росії та США в Стамбулі не обговорюється”, — заявив Пєсков.

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Раніше у Кремлі ухилилися від коментарів щодо заяви президента України Володимира Зеленського про взяття в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії.