ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1693
Час на прочитання
1 хв

Пєсков сказав, чи йдеться про Україну на переговорах РФ та США у Стамбулі

Пєсков заявив, що тема війни проти України не підіймалася.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Стамбулі триває зустріч делегацій Росії та США. Росіяни заявили, що про Україну не йдеться.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РІА Новости”.

“Тема України на переговорах делегацій Росії та США в Стамбулі не обговорюється”, — заявив Пєсков.

Раніше у Кремлі ухилилися від коментарів щодо заяви президента України Володимира Зеленського про взяття в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1693
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie