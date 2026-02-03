Пєсков сказав, хто очолить делегацію РФ на переговорах в Абу-Дабі

Пєсков / © Getty Images

У Кремлі розкрили склад делегації РФ на переговорах в Абу-Дабі. Її очолить начальник Головного управління Генштабу Росії Ігор Костюков.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

За словами Пєскова, склад переговорників буде таким самим, як на попередніх зустрічах.

«Склад російської делегації на переговорах щодо України в Абу-Дабі, які пройдуть 4-5 лютого, залишиться тим самим. Делегацію очолить начальник Головного управління Генштабу Ігор Костюков», — сказав Пєсков.

Як відомо, переговори в Абу-Дабі мають на меті обговорення подальших кроків щодо врегулювання конфлікту в Україні. Інформація про порядок денний та конкретні теми наразі не розголошується.

Раніше Пєсков знову зробив заяву щодо можливості особистої зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, він висловився про «єдине можливе місце проведення переговорів». Так, Пєсков наголосив, що контакт між лідерами можливий, але лише за умови, що зустріч відбудеться у Москві.

Пєсков підкреслив, що російська сторона продовжує наполягати на власних умовах ведення діалогу і не готова обговорювати інші можливі місця для зустрічі. Ніяких конкретних дат чи домовленостей щодо такої розмови наразі немає.

Також прессекретар президента РФ підтвердив, що другий раунд переговорів на рівні робочих груп безпеки між Україною, Росією і США запланований на 4–5 лютого в Абу‑Дабі.