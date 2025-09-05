ТСН у соціальних мережах

Політика
614
2 хв

Пєсков сказав, навіщо Путін запросив Зеленського до Москви

За словами Дмитра Пєскова, у Кремлі бачили, що Володимир Зеленський відкинув запрошення Володимира Путіна до Москви.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Дмитро Пєсков і Володимир Путін

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Речник президента Росії Дмитро Пєсков розповів, навіщо диктатор Володимир Путін запросив президента України Володимира Зеленського до Москви, а також висловився про терміни завершення війни.

Речника Кремля цитують російські засоби масової пропаганди.

За словами Пєскова, Путін запросив Зеленського до Москви поговорити, а не капітулювати. Речник зауважив — Москва бачила, що президент України відкинув запрошення господаря Кремля.

Спікер російського диктатора також заявив, що в українському врегулюванні видно світло наприкінці тунелю.Водночас сказав, що терміни «завершення конфлікту» (так у РФ називають війну) в Україні зараз не можна загадувати.

А ще Пєсков повідомив, що у Кремлі вважають рівень переговорної групи Росії з Україною досить високим і підвищать його лише у разі потреби.

Нагадаємо, 3 вересня Путін заявив, що не виключає зустрічі з Зеленським, але висунув умову: вона має бути «добре підготовлена» та вести до «позитивних наслідків». Зрештою, російський диктатор звів можливість зустрічі до абсурду, заявивши, що готовий зустрітися, якщо президент України приїде до Москви. А ще Путін вкотре поставив під сумнів легітимність Зеленського.

Коментуючи ініціативу Путіна, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрічі з Путіним у будь-який момент, але в інших країнах. За словами Сибіги президент РФ продовжує «грати в ігри» з усім світом, висуваючи завідомо неприйнятні пропозиції.

Сам Зеленський вважає, що пропозиція Путіна є спробою відтермінувати переговори. Президент України прокоментував це так: «Хочеш, щоб зустрічі не було — треба запросити мене в Москву».

614
