Пєсков відповів, чи будуть переговори про мир у листопаді

У Путіна прокоментували дату мирних переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі / © Associated Press

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Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсокв пообіцяв повідомити, коли буде визначено дату тристоронніх переговорів РФ-США-Україна.

Про це передають російські пропагандистські ЗМІ.

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«Коли буде дата, ми вам повідомимо», — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про те, чи визначена дата і чи можуть переговори відбутися 1 чи 10 листопада.

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Зауважимо, що сьогодні, 28 жовтня, президент Зеленський повідомив, що переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни можуть відбутися вже 10 листопада в Абу-Дабі — одразу після проміжних виборів у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, як майданчик для переговорів розглядається Абу-Дабі (ОАЕ). Раніше Пєсков заявляв, що зустріч очікується у першій половині листопада, проте 27 жовтня уточнив, що конкретну дату поки що не визначено.

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