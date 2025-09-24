- Дата публікації
-
- Політика
- 477
- 1 хв
Пєсков відповів на заяву Трампа про Росію і "паперового тигра"
Дмитро Пєсков відкидає твердження Дональда Трампа про те, що Росія ослабла в економічному плані.
Речник президента Росії Дмитро Пєсков узявся заперечувати ствердження президента США Дональда Трампа про те, що Росія перетворилася на «паперового тигра».
Про це спікер Кремля висловився у інтерв’ю російських засобам масової пропаганди.
«Росія — не тигр. Все-таки більше Росія асоціюється із ведмедем. Паперових ведмедів не буває», — сказав Пєсков.
Він також прокоментував висловлювання президента США про те, що російська економіка руйнується. Речник президента Росії стверджує, що економіка країни перебудувалася під військові потреби і має проблеми, пов’язані лише з санкціями. Він також назвав «абсолютно збалансованим» проєкт бюджету на наступні три роки.
Водночас Пєсков зазначив, що президент РФ Володимир Путін, як і раніше, високо цінує готовність Трампа допомагати у врегулюванні війни в Україні.
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що Україна може повернути свої території до кордонів 1991 року. За його словами, для цього потрібна фінансова підтримка Європи та НАТО. А ще американський лідер назвав Росію «паперовим тигром» через її великі економічні проблеми.
Зауважимо, вислів «паперовий тигр» — це старий китайський фразеологізм. Він використовується для позначення чогось або когось, що має могутній, сильний і небезпечний вигляд, але насправді є порожнім, безсилим і не становить реальної загрози.