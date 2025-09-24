Пєсков відповів на заяву Трампа про Росію і "паперового тигра"

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Речник президента Росії Дмитро Пєсков узявся заперечувати ствердження президента США Дональда Трампа про те, що Росія перетворилася на «паперового тигра».

Про це спікер Кремля висловився у інтерв’ю російських засобам масової пропаганди.

«Росія — не тигр. Все-таки більше Росія асоціюється із ведмедем. Паперових ведмедів не буває», — сказав Пєсков.

Реклама

Він також прокоментував висловлювання президента США про те, що російська економіка руйнується. Речник президента Росії стверджує, що економіка країни перебудувалася під військові потреби і має проблеми, пов’язані лише з санкціями. Він також назвав «абсолютно збалансованим» проєкт бюджету на наступні три роки.

Водночас Пєсков зазначив, що президент РФ Володимир Путін, як і раніше, високо цінує готовність Трампа допомагати у врегулюванні війни в Україні.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що Україна може повернути свої території до кордонів 1991 року. За його словами, для цього потрібна фінансова підтримка Європи та НАТО. А ще американський лідер назвав Росію «паперовим тигром» через її великі економічні проблеми.

Зауважимо, вислів «паперовий тигр» — це старий китайський фразеологізм. Він використовується для позначення чогось або когось, що має могутній, сильний і небезпечний вигляд, але насправді є порожнім, безсилим і не становить реальної загрози.