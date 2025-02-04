У Путіна відреагували на план Трампа про допомогу Україні в обмін на цінні метали

В Кремлі заявили, що "краще взагалі не надавати допомогу Україні".

Кремль відреагував на заяву президента США Дональда Трампа щодо планів укласти угоду, яка передбачає доступ Вашингтона до рідкоземельних ресурсів України в обмін на постійну військову та економічну підтримку.

Про це заявив Дмитро Пєсков в коментарі пропагандистським ЗМІ.

Пєсков стверджує, що війна завершилася б, якби США припинили надавати допомогу Україні. За його словами, Трамп фактично пропонує Києву купувати допомогу в США.

"Це пропозиція купувати допомогу, тобто не надавати її безоплатно або іншим чином, а саме забезпечувати її на комерційній основі... Краще взагалі не надавати допомогу і тим самим сприяти завершенню цього конфлікту", - заявив Пєсков.

За словами речника Путіна, постачання зброї зі США до України продовжується. Коментуючи слова Трампа щодо прогресу у встановленні миру в Україні, Пєсков зазначив, що "у Кремля немає точних даних про те, що має на увазі Трамп".

Нагадаємо, Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість обміну рідкоземельних металів з України на подальшу підтримку країни.

Читайте також: