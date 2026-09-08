Пєсков заявив, що не Росія почала війну, і видав нову версію: подробиці

Путін і Пєсков. / © Associated Press

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У Кремлі вкотре цинічно заявляють, що Росія нібито «не хотіла» і не починала війну проти України.

Про це брехливо висловився речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

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Представник Кремля нахабно запевнив, мовляв, Москва начебто лише намагається «закінчити війну», яку, за його словами, розпочав хтось інший.

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«Ми ніколи не хотіли цієї війни. Що ми намагаємося зробити — то це закінчити війну, розпочату раніше. І розпочату не нами», — нахабно заявив Пєсков.

Окрім того, він повторив традиційні путінські наративи про нібито «держпереворот» 2014 року, «режим у Києві» та вигадане «переслідування російськомовного населення».

Пєсков також не оминув і Захід, звинувативши країни в тому, що вони нібито перетворювали Україну на «плацдарм» для боротьби з Росією.

Нагадаємо, під час зустрічі зі спецпредставниками США Кремль заявив про так звані «першопричини» війни проти України. Зі слів помічника диктатора Юрія Ушакова, Росія нібито домагається «реального прогресу» на полі бою і впевнена в досягненні своїх цілей.

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Водночас пропагандистка Маргарита Симоньян вигадала нове виправдання війни. За її версією, вторгнення стало відповіддю на так званий «антигуманізм». Мовляв, диктатор Володимир Путін рятує світ від морального занепаду, проте жодних доказів цьому не надає.

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