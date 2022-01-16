Пєсков заперечив свою попередню заяву про розміщення наступального озброєння в Україні

Пєсков заперечив свою попередню заяву про розміщення наступального озброєння в Україні

Пєсков заявив про розбіжності між Росією та США з НАТО щодо так званих "гарантій безпеки".

Прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков заперечив свої попередні слова, що Росія може розмістити наступальні озброєння на території України.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы", повідомляє у Telegram-каналі головний редактор цієї радіостанції Олексій Венедиктов.

"Ми не можемо виключити, що наші партнери (США і НАТО - ред.) можуть розмістити наступальні озброєння на території України. Зі свого боку виключаємо для себе розміщення наступального озброєння там", - заявив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, в інтерв'ю CNN речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Росія може розмістити наступальні озброєння на території України. Також він сказав, що Росія нібито "не збирається нападати на Україну", а "звинувачення у підготовці провокації на Донбасі є "хибними".

Нагадаємо:

Москва не має наміру обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії, а вимоги "повернути їх до казарм" розглядатися не будуть.

Влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок, якщо буде скоєно нове російське вторгнення до України. У разі повномасштабного вторгнення РФ до України, буде застосовано обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

Читайте також: