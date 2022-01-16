Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Пєсков заперечив свою попередню заяву про розміщення наступального озброєння в Україні

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пєсков заперечив свою попередню заяву про розміщення наступального озброєння в Україні

Associated Press

Пєсков заявив про розбіжності між Росією та США з НАТО щодо так званих "гарантій безпеки".

Прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков заперечив свої попередні слова, що Росія може розмістити наступальні озброєння на території України.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы", повідомляє у Telegram-каналі головний редактор цієї радіостанції Олексій Венедиктов.

"Ми не можемо виключити, що наші партнери (США і НАТО - ред.) можуть розмістити наступальні озброєння на території України. Зі свого боку виключаємо для себе розміщення наступального озброєння там", - заявив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, в інтерв'ю CNN речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Росія може розмістити наступальні озброєння на території України. Також він сказав, що Росія нібито "не збирається нападати на Україну", а "звинувачення у підготовці провокації на Донбасі є "хибними". 

Нагадаємо:

Читайте також:

Наступна публікація