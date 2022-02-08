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Пєсков заявив, що для зустрічі Путіна із Зеленським має "визріти розуміння" її мети

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Пєсков заявив, що для зустрічі Путіна із Зеленським має "визріти розуміння" її мети

Associated Press

Пєсков каже, що для зустрічі потрібні сформовані цілі.

Спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресорка, мовляв, не відмовляється від зустрічі президентів Росії та України, але для проведення слід визначити її кінцеву мету.

Про це пише "ТАСС".

"Якщо ця зустріч дійсно допоможе розрубати цей уже гордіїв вузол в ситуації на південному сході країни, (РФ) буде готова зустрічатися з ким завгодно... Спочатку потрібно зрозуміти, зустрічатися з якою метою, з яких питань і орієнтуючись на який результат. Цього розуміння поки не визріло", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував слова глави країни-агресора Володимира Путіна, який висловився про позицію Києва щодо Мінських угод - "нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про можливість стати посередником між Україною та Росією на тлі зростання напруженості через стягнення військ РФ до українського кордону. У зв'язку з цим Ердоган запросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського для діалогу до Анкари та сам приїздив до Києва для зустрічі із українським керівництвом.

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