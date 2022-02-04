Пєсков заявив, що Україна перешкоджає зустрічі країн в "Нормандському форматі"

Пєсков підкреслив, що наразі підготовка до зустрічі "кульгає".

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не проти проведення саміту лідерів країн "нормандської четвірки", проте Київ нібито своїми заявами створює проблеми для його скликання.

Про це він сказав під час брифінгу, пише російський Інтерфакс.

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У Москві заявляють, що вони нібито хотіли, щоб зустріч "Норманді" відбулась ще кілька років тому.

"Ми хотіли б, щоб ця зустріч відбулася ще кілька років тому. Ми вважаємо, що вона має відбутися давно і що вони мають відбуватися регулярно. Але щоб це відбувалося, необхідно, щоб хоч щось виконувалося з попередніх домовленостей", — сказав речник Путіна.

За його словами, у Кремлі задоволені продовженням консультацій на двосторонній основі, як і нещодавньою зустріччю у Парижі політрадників країн-учасниць "нормандської четвірки".

Водночас Пєсков закликав "тверезо дивитися на ситуацію".

"У той час, коли з Києва спочатку йдуть заяви, що виконання Мінських угод означатиме розвал України, а потім йде заява глава МЗС країни, що виконання Мінських домовленостей на умовах Росії неможливе - дуже важко говорити про якісь зустрічі на найвищому рівні" , - зазначив Пєсков.

За його словами, зустрічі на вищому рівні "мають бути підготовленими, вони не повинні бути спонтанними та безрезультативними і незмістовними". Пєсков підкреслив, що наразі "підготовка кульгає".

Речник Путіна наголосив, що під Мінськими угодами стоять підписи країн "нормандської четвірки", а також представників самопроголошених республік ДНР та ЛНР.

"Це на узгоджених усіма умовах. Коли українська сторона говорить про те, що Мінські домовленості неможливо виконувати, що тоді обговорюватимуть президенти?" - сказав Пєсков.

Він зазначив, що заступник очільника адміністрації Путіна Дмитро Козак намагається отримати відповіді на ці питання, але "у нього поки що не виходить".

Нагадаємо, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що в США вважають, що Російська Федерація неправильно трактує Мінські угоди, чим ускладнює досягнення компромісу і будь-який рух вперед.

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