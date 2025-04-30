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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Пєсков зробив гучну заяву щодо переговорів з Україною

Пєсков заявив, що врегулювання має бути досягнено не з США, а з Україною.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Речник Путіна

Речник Кремля Дмитро Пєсков / © Getty Images

В Кремлі знову заявили, що країна-агресорка Росія готова до «прямих переговорів» з Україною.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Врегулювання має бути досягнуто з Україною, не зі США. РФ підтверджує готовність до прямих переговорів з Україною, але відповіді від Києва поки що немає», — заявив Пєсков.

Нагадаємо, Зеленський заявив про хвилювання росіян напередодні 9 травня.

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