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Пєсков зробив гучну заяву щодо переговорів з Україною
Пєсков заявив, що врегулювання має бути досягнено не з США, а з Україною.
В Кремлі знову заявили, що країна-агресорка Росія готова до «прямих переговорів» з Україною.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
«Врегулювання має бути досягнуто з Україною, не зі США. РФ підтверджує готовність до прямих переговорів з Україною, але відповіді від Києва поки що немає», — заявив Пєсков.
Нагадаємо, Зеленський заявив про хвилювання росіян напередодні 9 травня.