Пєсков зробив гучну заяву щодо переговорів з Україною

Речник Кремля Дмитро Пєсков / © Getty Images

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В Кремлі знову заявили, що країна-агресорка Росія готова до «прямих переговорів» з Україною.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Врегулювання має бути досягнуто з Україною, не зі США. РФ підтверджує готовність до прямих переговорів з Україною, але відповіді від Києва поки що немає», — заявив Пєсков.

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Нагадаємо, Зеленський заявив про хвилювання росіян напередодні 9 травня.