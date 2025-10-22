Пєсков зробив нові заяви про саміт у Будапешті: чи відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Дмитро Пєсков і Володимир Путін. / © Associated Press

Терміни саміту в Будапешті між президентом США Дональдом Трампом та диктатором-президентом РФ Володимиром Путіним ще доведеться узгоджувати.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, нібито для його проведення потрібна ретельна підготовка, яка потребує часу. Нової інформації щодо зустрічі, каже Пєсков, поки немає.

Він також додав, що Трамп і Путін “звикли працювати ефективно, з високою результативністю, але це потребує підготування”.

Представник “фюрера” висловився, мовляв, майбутній саміт “оточений великою кількістю пліток, пересудів, більшість із них зовсім не відповідає дійсності”.

Нагадаємо, майже через тиждень після переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна та анонсу нової зустрічі в Угорщині Білий дім офіційно відклав саміт президентів. За словами високопоставленого представника американської адміністрації, “президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати подальші дії зараз”.

Втім, 22 жовтня прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито підготовка до зустрічі президентів США та Росії у Будапешті триває. За його словами, саміт відбудеться тоді, “коли настане час”.

Дата публікації 15:15, 20.10.25