Пєсков / © Associated Press

У Кремлі закликають не розкривати деталей переговорного процесу щодо України та застерігають від завищених очікувань. За словами Дмитра Пєскова, попереду — «багато роботи».

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Що кажуть у Кремлі про переговори з Україною та США

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що наразі не слід говорити про окремі положення переговорного процесу щодо України, оскільки, за його словами, це не відповідає реальному стану справ.

Він також наголосив, що розраховувати на високу результативність тристоронніх контактів за участю України було б помилкою. За словами Пєскова, попереду сторони очікує тривалий і складний переговорний процес.

«Навряд чи можлива дружелюбність на переговорах щодо України, але якщо вони йдуть, то треба чогось намагатися досягти», — наголосив Дмитро Пєсков.

Крім того, Пєсков повідомив, що продовження тристоронніх переговорів заплановане на наступний тиждень. Точної дати зустрічей поки що не визначено.

Раніше зазначалося, що Кремль продовжує наполягати на досягненні своїх початкових воєнних цілей і категорично відкидає західні гарантії безпеки для України — попри сигнали про можливе відновлення переговорного процесу з міжнародними партнерами.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Москви щодо війни залишається незмінною. За його словами, Росія не розглядає пропозиції Заходу щодо безпекових гарантій для України як прийнятні.