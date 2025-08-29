ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
673
Час на прочитання
1 хв

Пєсков зробив заяву про "можливість" зустрічі Путіна і Зеленського

Втім, у Москві у традиційній для себе манері кажуть, що мають бути умови для таких переговорів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дмитро Пєсков і Володимир Путін.

Дмитро Пєсков і Володимир Путін. / © Associated Press

Російський “фюрер” Володимир Путін не виключає можливості зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявив речник президента-диктатора РФ Дмитро заявив Пєсков.

Втім, традиційно, у Кремлі заговорили про умови таких переговорів. Так, каже Пєсков, диктатор- президент Росії вважає, що “будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути добре підготовлена”.

“З тим, щоб під час зустрічі можна було фіналізувати ті напрацювання, які попередньо мають бути здійснені на рівні експертів”, - висловився він.

Зі слів представника російського “фюрера”, нібито всі позиції Росії щодо врегулювання “були доведені до Києва, положення письмово передані українській стороні”.

Зауважимо, напередодні Дмитро Пєсков заявив, мовляв, гарантії безпеки “однією з найважливіших тем” для врегулювання в Україні. Ця тема, наголошував представник “фюрера”, стоїть на порядку денному.Ба більше - після нічного удару по Києві в Москві заявляють про нібито зацікавленість в переговорах.

Дата публікації
Кількість переглядів
673
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie