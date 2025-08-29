Дмитро Пєсков і Володимир Путін. / © Associated Press

Російський “фюрер” Володимир Путін не виключає можливості зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявив речник президента-диктатора РФ Дмитро заявив Пєсков.

Втім, традиційно, у Кремлі заговорили про умови таких переговорів. Так, каже Пєсков, диктатор- президент Росії вважає, що “будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути добре підготовлена”.

“З тим, щоб під час зустрічі можна було фіналізувати ті напрацювання, які попередньо мають бути здійснені на рівні експертів”, - висловився він.

Зі слів представника російського “фюрера”, нібито всі позиції Росії щодо врегулювання “були доведені до Києва, положення письмово передані українській стороні”.

Зауважимо, напередодні Дмитро Пєсков заявив, мовляв, гарантії безпеки “однією з найважливіших тем” для врегулювання в Україні. Ця тема, наголошував представник “фюрера”, стоїть на порядку денному.Ба більше - після нічного удару по Києві в Москві заявляють про нібито зацікавленість в переговорах.