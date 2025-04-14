Пєсков зробив заяву про можливість зустрічі Путіна з Трампом

Володимир Путін і Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Можливість зустрічі президентів Росії та США Володимира Путіна та Дональда Трампа не обговорювалась на зустрічі російського диктатора з представником американського лідера Стівом Віткоффом.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують засоби масової пропаганди РФ.

Пєсков назвав формат зустрічі Віткоффа з Путіним «надзвичайно корисним і дуже ефективним», оскільки «склався дуже затребуваний канал для доведення інформації один для одного».

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«Канал, за допомогою якого можна від глави держави до глави держави передавати різні елементи позицій з тих чи інших питань. Візаві отримують інформацію з перших рук», — додав речник Кремля.

«Тема зустрічі [Путіна та Трампа] у предметному плані не обговорювалася, тому що будь-яка зустріч має бути, звичайно, добре підготовлена. Обговорювані питання дуже складні. Тому чекати на якісь миттєві результати, ну, навряд чи було б виправдано. Робота триває», — висловився Пєсков.

Нагадаємо, 11 квітня Путін та Віткофф провели зустріч у Санкт-Петербурзі. Темою розмови були «аспекти українського врегулювання».