Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Новий саміт президента США Дональда Трампа та “фюрера” РФ Володимира Путіна “важливий і потрібен”.

Про це заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.

З його слів, саміту “має передувати "домашня робота" експертів”, щоб “підготувати всі необхідні матеріали та оцінити головні питання взаємодії”.

Пєсков каже, нібито контакти між Вашингтоном і Москвою щодо України “не припиняються і не припинялися”. Щодо американського “мирного плану” з 28 пунктів, то, зауважив Пєсков, Кремль нічого не отримував від Білого дому.

“Російська сторона залишається на платформі тих обговорень, які відбулися в Анкориджі”, - додав речник Кремля.

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва ще в очі не бачили "мирного плану" Трампа. Інформацію у Мережі вона назвала “витоками і обговореннями” та заявила, що МЗС - це встановлений канал спілкування зі Штатами.

Зауважимо, напередодні російський диктатор Володимир Путін підтвердив непохитність намірів Кремля щодо війни проти України. ”Фюрер” заявив про “безумовне” досягнення всіх цілей так званої “спеціальної воєнної операції”.