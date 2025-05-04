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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2852
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1 хв

"Питання часу": Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні

Президент Росії несподівано заговорив про мир в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Примирення з Україною є неминучим результатом подій, це питання часу.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю пропагандистському телеканалу «Росія 1».

«Мені здається, що це неминуче, незважаючи на всю трагедію, яку ми переживаємо зараз. Це питання часу», — сказав диктатор.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до перемир’я на 30 днів, а не пропоноване триденне російське.

Аналітики кажуть, що РФ готує населення до затяжної війни проти України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2852
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