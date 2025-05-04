"Питання часу": Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні

Володимир Путін / © Associated Press

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Примирення з Україною є неминучим результатом подій, це питання часу.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю пропагандистському телеканалу «Росія 1».

«Мені здається, що це неминуче, незважаючи на всю трагедію, яку ми переживаємо зараз. Це питання часу», — сказав диктатор.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до перемир’я на 30 днів, а не пропоноване триденне російське.

Аналітики кажуть, що РФ готує населення до затяжної війни проти України.