"Питання Криму вирішувати не нам": Макрон відреагував на слова Трампа про втрачений півострів

Президент Франції Емманюель Макрон / © скриншот з відео

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Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту на Мадагаскар у четвер, 24 квітня, заявив, що зараз «не на часі» обговорювати долю українського півострова Крим, який понад 10 років тому був анексований Росією.

Про це пише BFMTV.

Заява Макрона пролунала у відповідь на слова президента США Дональда Трампа про те, що Україна «втратила» Крим, а її небажання визнати це лише «шкодить мирним переговорам». У Кремлі одразу підхопили «зручну» заяву Трампа і заявили, що «повністю» підтримують позицію американського лідера.

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Однак Макрон вважає, що висловлювання Трампа — це лише констатація факту анексії Криму і не стосується зміни статусу півострова.

«Чи означає це, що ми повинні надати Росії повну свободу дій? Ні. Питання статусу півострова зараз у будь-якому разі не стоїть, і вирішувати його не нам», — наголосив французький лідер.

За його словами, позиція Франції є сталою і не зміниться.

«Ми виступаємо за суверенітет, територіальну цілісність і повагу до міжнародного права. Ми й надалі відстоюватимемо право українського народу жити в мирі та в межах своїх міжнародно визнаних кордонів», — резюмував Макрон.

Нагадаємо, ЄС категорично проти двох пунктів з мирного плану Трампа та застерігає США від визнання Криму російським.