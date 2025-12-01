Питання територій під час переговорів: ЗМІ дізналися, про що вийшло домовитися Україні та США

Переговори США-Україна / © Associated Press

Переговори між американськими та українськими делегаціями у Флориді, що відбулися напередодні запланованого візиту спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви, виявили основні точки розбіжностей та пріоритети сторін у мирному врегулюванні.

Про це йдеться у матеріалі ABC News.

За інформацією джерела, знайомого з перебігом обговорень, делегації України та США порушили низку питань, включно з гарантіями безпеки для України та можливістю проведення виборів. Проте «найбільшу увагу було приділено фінансовому та територіальному аспектам конфлікту».

Заморожені активи Росії — «ключове» для Кремля

Під час обговорень значну увагу було приділено долі мільярдів доларів російських активів, заморожених західними країнами. Джерело повідомило, що саме це питання є надзвичайно важливим для Москви.

«Питання заморожених активів було „ключовим“ для росіян», — зазначило джерело, підкреслюючи, що фінансовий аспект посідає центральне місце у переговорному процесі.

Території та припинення вогню: жодного прогресу

Водночас, щодо вирішального питання про припинення вогню та територіальних поступок, жодних ознак прогресу досягнуто не було.

ЗМІ, із посиланням на джерело, нагадують, що російська сторона продовжує висувати вимогу, щоб Україна відмовилася від неокупованої території Донбасу. Тим часом Україна не бажає поступатися територією, зберігаючи свою принципову позицію.

Крім того, Росія досі не виявляє готовності обговорювати будь-яку форму припинення вогню, що свідчить про глибоку розбіжність позицій сторін і відсутність намірів щодо деескалації конфлікту в найближчій перспективі.

Нагадаємо, команда президента США розробляє план завершення війни, який більше нагадує масштабну комерційну угоду, ніж дипломатичний договір. Замість далекобійної зброї Києву пропонують «економічні стимули», а Росії — спільний бізнес в Арктиці та космосі. Про це йшлося раніше у The Wall Street Journal.