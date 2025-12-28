Питання України переходить у січень: що відомо після розмови Путіна і Трампа

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа продовжити роботу з врегулювання війни в Україні в межах спеціально створених робочих груп.

Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков за підсумками телефонної розмови Путіна і Трампа.

За словами Ушакова, ініціатива щодо створення робочих груп надійшла від Трампа, і російський президент погодився з такою пропозицією. Йдеться про подальшу роботу над питанням врегулювання війни в Україні у форматі окремих переговорних механізмів.

Параметри та формат роботи цих груп, як уточнив Ушаков, планують оприлюднити на початку січня.

Телефонна розмова між Путіним і Трампом відбулася з ініціативи американського лідера та тривала 1 годину 15 хвилин. Контакт пройшов напередодні зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Маямі. Сторони також домовилися повернутися до розмови після переговорів Трампа з українським лідером.

Раніше Ушаков заявляв, що під час розмови Путін і Трамп висловили схожі погляди на тимчасове перемир’я в Україні, вважаючи, що воно може лише затягнути конфлікт.