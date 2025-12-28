ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1287
Час на прочитання
1 хв

Питання України переходить у січень: що відомо після розмови Путіна і Трампа

Володимир Путін підтримав пропозицію Дональда Трампа продовжити роботу в уже створених робочих групах щодо України.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Путін і Дональд Трамп

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа продовжити роботу з врегулювання війни в Україні в межах спеціально створених робочих груп.

Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков за підсумками телефонної розмови Путіна і Трампа.

За словами Ушакова, ініціатива щодо створення робочих груп надійшла від Трампа, і російський президент погодився з такою пропозицією. Йдеться про подальшу роботу над питанням врегулювання війни в Україні у форматі окремих переговорних механізмів.

Параметри та формат роботи цих груп, як уточнив Ушаков, планують оприлюднити на початку січня.

Телефонна розмова між Путіним і Трампом відбулася з ініціативи американського лідера та тривала 1 годину 15 хвилин. Контакт пройшов напередодні зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Маямі. Сторони також домовилися повернутися до розмови після переговорів Трампа з українським лідером.

Раніше Ушаков заявляв, що під час розмови Путін і Трамп висловили схожі погляди на тимчасове перемир’я в Україні, вважаючи, що воно може лише затягнути конфлікт.

Дата публікації
Кількість переглядів
1287
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie