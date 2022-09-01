"Раба, підножка, грязь Москви": Данілов відповів на заяву Матвієнко про достатність ресурсів для перемоги Росії

Спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що Росії нібито вистачить ресурсів, аби завершити війну проти України перемогою.

На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов, заявивши, що Росії має вистачити ресурсів на репарації таконтрибуції для України.

Про це він написав у Мережі.

"Не викликає сумнівів, що в нас вистачить ресурсів для перемоги – ресурсів не лише матеріальних, а й інтелектуальних, моральних", – сказала Матвієнко.

Також читайте "Валька-стакан": чому до путіністки Матвієнко причепилося таке прізвисько

Відповідаючи їй, Данілов зауважив, що на Росію чекає Гаазький трибунал.

"Валентині Матвієнко. "Рабі, подножці, грязі Москви", людині без честі, проклятій своєю Батьківщиною, варто пам’ятати: Росії має вистачити тільки одного ресурсу – на виплати репарацій і контрибуцій Україні, на масові поховання своїх військових і на справедливість вироку Гаазького трибуналу", – йдеться в заяві секретаря РНБО.

Нагадаємо, Росія зсунула до кінця осені терміни проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях України.

Інтерв'ю з Даніловим: суперсекретна розвідка, таємниці кабінету Зеленського і куди поділися олігархи

Читайте також: