Рада 10 січня може розглянути постанову про відкликання з посади Мар’яни Безуглої: деталі

Комітет з питань регламенту у ВРУ вже розглянув відповідну постанову.

У Верховній Раді зареєстрували постанову про відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці очільниці комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Проєкт постанови №10391 опублікований на сайті ВР.

Сьогодні, 8 січня, комітет з питань регламенту у ВРУ розглянув постанову про відкликання Безуглої з посади.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, рішення прийнято одноголосно.

Відповідно вже 10 січня Рада може розглянути постанову.

Відомо, що ініціаторами постанови виступили 11 народних депутатів. Проєкт з’явився на сайті Верховної Ради у суботу, 6 січня.

"Керуючись положеннями статті 83 регламенту Верховної Ради, статті 7 закону "Про комітети Верховної Ради" пропонується відкликати народного депутата Безуглу Мар’яну Володимирівну з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", – йдеться у документі.

Як відомо, Безугла потрапила у скандал через свої заяви. Так, 26 листопада депутатка у своєму Facebook написала, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має піти у відставку, оскільки не надав "жодного плану дій на 2024 рік" ні на Ставці верховного головнокомандувача, ні комітету з нацбезпеки, де вона працює.

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