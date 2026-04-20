Рада Безпеки ООН проведе засідання через обстріли України: що відомо

Рада Безпеки ООН проведе засідання у понеділок, щоб обговорити останні масовані обстріли українських міст Росією.

Про це пише Укрінформ.

Ініціатором зустрічі виступила Україна після масштабних повітряних атак РФ по Дніпру та інших містах, які відбулися 14 квітня.

Запит Києва підтримали низка членів Радбезу, зокрема Данія, Франція, Греція, Латвія, Ліберія та Велика Британія.

Очікується, що під час засідання з доповідями виступлять помічник генерального секретаря ООН з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Мохамед Халед Хіарі, а також заступниця генсека з гуманітарних питань Джойс Мсуя.

Засідання розпочнеться о 15:00 за місцевим часом у Нью-Йорку, що відповідає 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Росія 14 квітня здійснила масовану атаку по українських містах, зокрема під ударом опинився Дніпро, де зафіксовано руйнування інфраструктури та жертви серед цивільного населення.

Атака на Київ — які наслідки

Нагадаємо, що нещодавно нічна атака Росії на Київ ракетами та дронами забрала життя чотирьох людей, серед яких 12-річна дитина. За даними влади, загальна кількість постраждалих зросла до 58 осіб, понад 25 із них госпіталізовані, зокрема двоє дітей у стані середньої тяжкості. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів живу жінку з дитиною.

Найбільші руйнування зафіксовані в Оболонському та Подільському районах, де пожежі вже ліквідовано, а пошуково-рятувальні операції завершено. Наразі на місцях працює спецтехніка, комунальні служби та психологи, які допомагають постраждалим мешканцям.