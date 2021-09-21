Рада цього тижня може зібратися на позачергове засідання: яке питання обговорюватимуть

Рада цього тижня може зібратися на позачергове засідання: яке питання обговорюватимуть

Корнієнко сказав, що наразі такі чутки ходять.

Верховна Рада України 23 вересня може провести позачергове засідання, на якому можуть розглянути законопроєкти щодо ФОПів.

Про це голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє Укрінформ.

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"Є чутки про те, що буде в четвер (23 вересня – ред.) оголошено позачергове засідання, присвячене питанням по ФОПам. Законопроєктам, під які збирав підписи ще Дубінський (позафракційний народний депутат Олександр Дубінський – ред.) півроку чи рік тому. Тобто у нас дістаються із шухляди такі заготовки", – сказав Корнієнко.

Водночас нардеп точно не підтвердив, чи дійсно відбудеться позачергове засідання. За його словами, "такі чутки ходять".

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"Ішов і десь почув. Скоро перевіримо це", – сказав він.

Нагадаємо, навесні ФОПи вийшли на протест і перекрили проїзд по Грушевського під Кабміном. Пускали тільки громадський транспорт. Представники малого бізнесу виступали проти суворих карантинних заходів.

Як повідомлялося, міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що в Україні більшість ФОПів після виходу на пенсію зможуть розраховувати лише на мінімальні соціальні виплати, але якщо мають стаж. Причиною, у Мінсоцполітики називають те, що більшість ФОПів сплачує ЄСВ з мінімальної зарплати.

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