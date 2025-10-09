Рада дозволила критичним підприємствам бронювати порушників мобілізації

Верховна Рада України / © Ярослав Железняк / Facebook

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Верховна Рада України 9 жовтня остаточно ухвалила законопроєкт, яким надала право критичним підприємствам та підприємствам ОПК на 45 днів бронювати військовозобов’язаних, у яких немає або ж неналежно оформлені військово-облікові документи. Свої голоси за це рішення віддали 272 народні депутати.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з рішенням парламенту, бронюванню підлягають усі військовозобов’язані працівники критично важливих підприємств та підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких:

Реклама

немає військово-облікового документа;

військово-обліковий документ оформлений неналежним чином,

чи/та військовозобов’язаний не перебуває на військовому обліку,

чи/та військовозобов’язаний не уточнив персональні дані.

«Дуже важливий закон, який усуває багато проблем з бронюванням на критично важливих підприємствах», — зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про дозвіл тимчасово бронювати працівників, які перебувають у розшуку ТЦК або не мають військово-облікових документів. Як наголошував нардеп Федір Веніславський, йдеться про дозвіл лише для підприємств ОПК. Тимчасова бронь надається на 45 днів, протягом яких фахівець зобов’язаний оновити документи. Мета ініціативи — зберегти цінних працівників ОПК, мобілізація яких може призвести до зупинення виробництва.