Рада Федерації слідом за Держдумою ратифікувала договори з "ЛНР" та "ДНР" про "дружбу та співпрацю" з Росією

Рада Федерації слідом за Держдумою ратифікувала договори з "ЛНР" та "ДНР" про "дружбу та співпрацю" з Росією

Цинічне рішення члени Ради Фередерації ухвалили одноголосно

Рада Федерації на засіданні у вівторок, 22 лютого, ратифікувала договори про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з так званими терористичними "ЛНР" та "ДНР".

Про це стало відомо під час засідання Ради Федерації.

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Цинічне рішення члени Ради Фередерації ухвалили одноголосно. Закони про ратифікацію мають набути чинності з моменту офіційної публікації.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін ввечері 21 лютого визнав "незалежність" створених Росією псевдореспублік на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР" та підписав указ та договори про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" між РФ та ОРДЛО. Документи, зокрема, передбачають спільну "оборону", військову допомогу, охорону "кордонів" ОРДЛО та право розміщення військових баз.

Договори РФ з ОРДЛО опубліковані на базі Держдуми у вівторок, 22 лютого, уночі. Тексти документів є практично ідентичними.

Наступного дня, 22 лютого, так звані "парламенти" "ЛНР" та "ДНР" у першому читанні ратифікував договір про "дружбу та співпрацю" з Росією.

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