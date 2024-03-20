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Рада готує звернення до країн світу про невизнання Путіна легітимним президентом РФ

Рада готує звернення до країн світу про невизнання Путіна легітимним президентом РФ

Верховна Рада готує звернення про невизнання Путіна легітимним президентом РФ / Фото: Getty Images

Українська делегація була одним з ініціаторів закріплення в одній з резолюцій ПАРЄ заклику до невизнання Володимира Путіна легітимним.

Голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив, що Верховна Рада готує звернення до країн світу про невизнання Володимира Путіна легітимним президентом Росії. 

Про це він розповів в ефірі "Радіо Свобода".

"Один з ініціаторів – це голова Верховної Ради. Ну, і наш комітет. Я брав активну участь в опрацюванні цього важливого документу, у тому числі опозиція (брала участь - ред.)", – розповів голова комітету.  

Мережко також зазначив, що раніше була оприлюднена заява президента Парламентської асамблеї Ради Європи Теодороса Русопулоса, у якій той піддає сумніву легітимність виборів у Росії.

"Українська делегація була одним з ініціаторів закріплення в одній з резолюцій ПАРЄ заклику до невизнання Путіна легітимним. Тобто це результат діяльності української парламентської дипломатії. І я хотів би нагадати, що було ухвалено указ президента, в якому чітко сказано, що Путін не може розглядатися як представник Росії, з ним не можна вести переговори. Тобто це вже закріплено в правовій площині", – додав парламентар.

В Росії і на тимчасово окупованих територіях України 15-17 березня відбулося голосування на "виборах" президента. 18 березня російська Центральна виборча комісія повідомила, що за результатами голосування Володимир Путін виграв, набравши 87,28%.

Нагадаємо, Західні уряди засудити "переобрання" президента Росії Володимира Путіна, але Китай, Індія та Північна Корея привітали очільника Кремля з продовженням його правління ще на шість років.

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