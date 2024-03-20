Рада готує звернення до країн світу про невизнання Путіна легітимним президентом РФ

Українська делегація була одним з ініціаторів закріплення в одній з резолюцій ПАРЄ заклику до невизнання Володимира Путіна легітимним.

Голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив, що Верховна Рада готує звернення до країн світу про невизнання Володимира Путіна легітимним президентом Росії.

Про це він розповів в ефірі "Радіо Свобода".

"Один з ініціаторів – це голова Верховної Ради. Ну, і наш комітет. Я брав активну участь в опрацюванні цього важливого документу, у тому числі опозиція (брала участь - ред.)", – розповів голова комітету.

Мережко також зазначив, що раніше була оприлюднена заява президента Парламентської асамблеї Ради Європи Теодороса Русопулоса, у якій той піддає сумніву легітимність виборів у Росії.

"Українська делегація була одним з ініціаторів закріплення в одній з резолюцій ПАРЄ заклику до невизнання Путіна легітимним. Тобто це результат діяльності української парламентської дипломатії. І я хотів би нагадати, що було ухвалено указ президента, в якому чітко сказано, що Путін не може розглядатися як представник Росії, з ним не можна вести переговори. Тобто це вже закріплено в правовій площині", – додав парламентар.

В Росії і на тимчасово окупованих територіях України 15-17 березня відбулося голосування на "виборах" президента. 18 березня російська Центральна виборча комісія повідомила, що за результатами голосування Володимир Путін виграв, набравши 87,28%.

Нагадаємо, Західні уряди засудити "переобрання" президента Росії Володимира Путіна, але Китай, Індія та Північна Корея привітали очільника Кремля з продовженням його правління ще на шість років.

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