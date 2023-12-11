Рада хоче звільнити члена ЦВК Буглака, який майже два роки живе в США – постанова

Юрій Буглак був призначений до ЦВК 2019 року.

У Верховній Раді України зареєстрували постанову про звільнення із посади члена Центральної виборчої комісії (ЦВК) Юрія Буглака, який виїхав з України до США ще до повномасштабного вторгненн та більше і не повертався.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Як пишуть ЗМІ, постанову про звільнення Буглака Ю.О. з посади члена Центральної виборчої комісії зареєструвала у парламенті голова партії "Слуга Народу", голова Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування Олена Шуляк.

Постанова про звільнення члена ЦВК Юрія Буглака / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Буглака планують звільнити відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України – призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням президента України.

Виїзд Буглака до США

Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення Росії і відтоді не повертався, живучи з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі.

Протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату й інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, зокрема матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань". Від весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

Ініціювання відставки Буглака

Голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка викликали на засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку й містобудування для пояснень щодо члена ЦВК Юрія Буглака.

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