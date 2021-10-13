Рада може закритися для невакцинованих: які документи будуть потрібні, щоб потрапити до парламенту

Рада може закритися для невакцинованих: які документи будуть потрібні, щоб потрапити до парламенту

Депутати готуються розглянути відповідну постанову.

Вхід до Верховної Ради України можуть обмежити. Закрити парламент можуть для тих, хто не має вакцинації або свіжого тесту, чи довідки про перенесений коронавірус.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, відповідне питання буде розглядатися вже наступного пленарного тижня. На думку Радуцького, відповідну постанову підтримають нардепи і спікер її невідкладно підпише.

Так, у разі ухвалення рішення, то до Ради будуть пускати нардепів, журналістів, відвідувачів та співробітників апарату ВРУ лише з документами про вакцинацію від COVID-19 (принаймні одна доза); ПЛР-тестом або експрестестом на антиген до коронавірусу; довідкою про одужання від коронавірусу.

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