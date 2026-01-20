"Рада миру" Трампа: Зеленський відреагував на запрошення Росії і Білорусі

Зеленський і Трамп. / © Офіс президента України

Реклама

Україна отримала запрошення від президента США Дональда Трампа до «Ради миру». Українські дипломати наразі опрацьовують це запрошення,

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Однак, наголосив глава держави, є один нюанс. Він у тому, що запрошення отримали також агресорка Російська Федерація та Білорусь — режим так званого «президента» Олександра Лукашенка, яки є союзником Москви.

Реклама

«Поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій Раді. Це не стосується цієї „Ради миру“. Просто Росія — це про раду війни. І Білорусь разом з ними», — наголосив Зеленський.

Трампова «Рада миру»

Днями Financial Times повідомило, що США можуть розширити «Раду миру» Трампа, аби вона займалася не лише ситуацією в Секторі Гази, а й іншими конфліктами у світі. Зокрема, війною РФ проти України та кризою у Венесуелі.

Окрім того, видання повідомило, що Трамп офіційно запросив Володимира Зеленського приєднатися до її складу. FT зауважувало, що Зеленський вагається погоджуватися, адже серед запрошених є і російський диктатор Володимир Путін та інші глави держав, які підтримали війну РФ проти України.

Відомо, що диктатор Білорусі Олександр Лукашенко також отримав запрошення. Трамп також підтвердив, що запросив Путіна приєднатися до «Ради миру».

Реклама

Зауважимо, Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до французького лідера, повідомило, що Еммануель Макрон не має наміру приймати запрошення президента США. Президент вважає, що запропонована хартія викликає серйозні занепокоєння щодо дотримання принципів і інституційних рамок ООН.

Дата публікації 21:48, 18.01.26 Кількість переглядів 19 Тепер ЄС утихомирювати доводиться не тільки Путіна, а й Трампа: що поставило світ на вуха