Рада нацбезпеки найближчим часом заслухає НАБУ щодо Роттердам+ — Данілов

Спочатку щодо нових деталей справи має відзвітувати Національне антикорупційне бюро.

Рада нацбезпеки і оборони знову заслухає Національне антикорупційне бюро щодо ситуації у справі "Роттердам+".

Про це 10 листопада під час брифінгу за результатами засідання РНБО повідомив секретар ради Олексій Данілов.

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Такій заяві передувала інформація, що колишній народний депутат і ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак відкликав свою апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо закриття справи "Роттердам+". Про це у своєму Facebook повідомив голова правління “Центру протидії корупції” Віталій Шабунін.

"Віктор Чумак раптом відкликав свою апеляційну скаргу на закриття провадження по Роттердаму+. Він несподівано погодився з незаконним рішенням судді Широкої та прокурора САП Демківа, які вирішили поховати справу", — написав Шабунін.

У дописі він завив, що ще на початку жовтня 2021 р. Чумак нібито підтримував свою скаргу, говорив, що справу Роттердам+ закрили незаконно і виступав за її поновлення.

Сам Віктор Чумак у коментарях відповів на пряме звернення Шабуніна: "Там змагаються два олігарха. Хай змагаються без мене. Я не хочу бути поруч".

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Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання ради прокоментував цю ситуацію, повідомивши про те, що вже найближчим часом питання Роттердам+ знову розглянуть.

"Ми найближчими днями заслухаємо представників відповідного силового органу НАБУ про те, що стосується Роттердам+. З цього питання має відзвітуватися відповідний орган", — сказав Данілов.

Нагадаємо, влітку 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження схеми "Роттердам+", підозру у незаконних діях, внаслідок яких споживачам електроенергії було завдано збитків на майже 19 млрд грн. Формула полягала в тому, що вугілля до України постачали з Донбасу, а продавали фактично за ціною, ніби везли його з Роттердаму.

Віталій Пономаренко, старший групи прокурорів у цій справі, тричі закривав це провадження. Після цього, 5 травня цього року, генпрокурор Ірина Венедіктова змінила Віталія Пономаренка на Дениса Демківа. А вже 20 травня той вирішив поховати справу вчетверте, на що Чумак і подавав апеляцію.

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