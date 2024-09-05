Рада обрала нового голову Мінкульту: хто ним став

Верховна Рада призначила на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколу Точицького.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Призначення Точицького М.С. на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій України. За – 252", – написав нардеп у Мережі.

Результат голосування за призначення Миколу Точицького міністром культури / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Що відомо про Миколу Точицького

Протягом 1993-1995 років Точицький працював в Управлінні контролю над озброєнням та роззброєнням МЗС України.

Протягом 1995-1998 років обіймав посаду третього та другого секретаря у посольстві України в Бельгії.

Протягом 1999-2000 років був першим секретарем відділу ОБСЄ та Ради Європи Управління європейської інтеграції, а 2000-2001 років – радником відділу НАТО та європейської безпеки у Департаменті з питань політики та безпеки.

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У наступні роки Точицький був радником постпреда України при Раді Європи, директором Кабінету голови МЗС, начальником Управління консульської служби МЗС, генконсулом України в Сан-Франциско. 2009 року отримав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.

Протягом 2016-2021 років Точицький обіймав посаду представника України при ЄС. Водночас він був послом у Бельгії, в Люксембурзі та представником України при Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

2021 року Точицький став заступником голови МЗС Дмитра Кулеби і пробув на цій посаді до квітня 2024 року. Після цього Точицького призначили заступником керівника Офісу президента.

Нагадаємо, від липня 2023 року і досі тимчасовим виконувачем обов'язків міністра культури був Ростислав Карандєєв.

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