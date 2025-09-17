Рада остаточно ухвалила закон про військового омбудсмена

Верховна Рада України / © Associated Press

Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт 13266 про військового омбудсмена.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гочаренко.

«Парламент схвалив у другому читанні #13266 Закон про військового омбудсмана. За в цілому — 283», — йдеться в заяві Железняка.

Своєю чергою Гончаренко висловив невдоволення нормами нового закону.

«Хорошу ідею реалізували, як завжди, через одне місце. Омбудсмана буде призначати і звільняти Президент.Тобто контроль залишиться в руках однієї людини, в якої і так вже забагато контролю», — вказано в повідомленні нардепа.

Він зазначив, що необхідно посилювати захист військових, але — по-справжньому, а «це фікція».

Результати голосування за законопроєкт про військового омбудсмена / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, у першому читанні законопроєкт про військового омбудсмена Рада підтримала ще 3 червня.Зауважимо, що військовий омбудсмен матиме право приймати скарги військових, проводити перевірки та вимагати усунення порушень.

Новий закон розмежовує повноваження нового омбудсмена та Уповноваженого ВР з прав людини. Якщо останній займається загальними порушеннями, то військовий омбудсмен спеціалізуватиметься на питаннях, пов’язаних із військовою службою: виплатами, переведеннями, застосуванням надмірної сили тощо.