- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 155
- Час на прочитання
- 1 хв
Рада остаточно ухвалила закон про військового омбудсмена
Закон про військового омбудсмена покликаний посилити захист прав та інтересів українських захисників.
Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт 13266 про військового омбудсмена.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гочаренко.
«Парламент схвалив у другому читанні #13266 Закон про військового омбудсмана. За в цілому — 283», — йдеться в заяві Железняка.
Своєю чергою Гончаренко висловив невдоволення нормами нового закону.
«Хорошу ідею реалізували, як завжди, через одне місце. Омбудсмана буде призначати і звільняти Президент.Тобто контроль залишиться в руках однієї людини, в якої і так вже забагато контролю», — вказано в повідомленні нардепа.
Він зазначив, що необхідно посилювати захист військових, але — по-справжньому, а «це фікція».
Нагадаємо, у першому читанні законопроєкт про військового омбудсмена Рада підтримала ще 3 червня.Зауважимо, що військовий омбудсмен матиме право приймати скарги військових, проводити перевірки та вимагати усунення порушень.
Новий закон розмежовує повноваження нового омбудсмена та Уповноваженого ВР з прав людини. Якщо останній займається загальними порушеннями, то військовий омбудсмен спеціалізуватиметься на питаннях, пов’язаних із військовою службою: виплатами, переведеннями, застосуванням надмірної сили тощо.