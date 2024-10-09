Рада остаточно заборонила мобілізацію українців до 25 років: подробиці

Верховна Рада схвалила законопроєкт про звільнення від мобілізації чоловіків віком до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус "обмежено придатних".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада схвалила в цілому №11379 Д - передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років", - написав він.

Обговорення цієї ініціативи тривало майже п'ять місяців.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який забороняє мобілізацію обмежено придатних українців віком від 18 до 25 років. Раніше їх могли призивати на військову службу. Законопроєкт також передбачав демобілізацію вже призваних, але до другого читання його змінили.

Раніше в парламентському комітеті з питань нацбезпеки повідомили, що чоловіків віком 50-60 років призивають за новою директивою виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Читайте також: