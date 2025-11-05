Рада підвищила виплати за народження дитини: подробиці

Верховна Рада / © УНІАН

Реклама

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №13532, яким передбачено суттєве збільшення державної допомоги сім’ям із дітьми. Відповідно до документа, з 1 січня 2026 року одноразова виплата при народженні дитини становитиме 50 000 гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

Окрім цього, законом запроваджуються нові види щомісячної допомоги для дітей до трьох років, а також щорічні виплати для школярів — на підготовку до навчального року. Уряд має розробити порядок нарахування та виплати коштів до кінця 2025 року.

Реклама

Ці зміни стосуються підтримки материнства, догляду за дітьми різного віку та підготовки до школи.

Що зміниться

При народженні дитини (одноразово): Встановлено фіксовану суму в розмірі 50 000 гривень. Ця допомога виплачується на першу дитину, а також на кожну наступну.

Щомісячна допомога по догляду (до 1 року): Батьки отримуватимуть 7 000 гривень щомісяця. Для догляду за дитиною з інвалідністю сума збільшується до 10 500 гривень на місяць.

Цільова підтримка «єЯсла» (від 1 до 3 років): Запроваджується щомісячна цільова допомога в розмірі 8 000 гривень. Ці кошти призначені для оплати послуг догляду за дитиною — наприклад, дитячого садка, розвивальних гуртків або інших аналогічних сервісів. Для дитини з інвалідністю розмір виплати становитиме 12 000 гривень щомісяця.

Реклама

Комплект першокласника («Пакунок школяра»): Передбачена одноразова виплата 5 000 гривень для учнів, які вперше йдуть до 1-го класу.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (для непрацюючих осіб): Жінки, які офіційно не працевлаштовані, матимуть право на 7 000 гривень. Ця сума нараховується за 70 календарних днів до очікуваної дати пологів.

«Пакунок малюка»: Формат надання залишається попереднім — натуральна форма (набір необхідних речей) або грошова компенсація. Можливість отримати його з’явиться починаючи з 36-го тижня вагітності.

Законом також чітко врегульовано механізм переходу до нових правил. Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився 1 рік, батьки не втрачають прав і продовжують отримувати чинну на той момент виплату (яка зараз становить 860 грн). Важливо: вони додатково почнуть отримувати нову щомісячну допомогу в розмірі 7 000 гривень, і це триватиме, доки дитині не виповниться один рік.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верховна Рада України у серпні проголосувала за законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період вагітності та догляду за дитиною.