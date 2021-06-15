Рада планує врегулювати борги за газ: нардепи ухвалили законопроєкт

"За" проголосував 301 нардеп.

Верховна рада планує забезпечити стабільну роботу комунальних підприємств тепло-, газо- і водопостачання. Народні депутати ухвалили за основу відповідний законопроєкт №3508-д.

Про це у вівторок, 15 червня, повідомляє РБК-Україна за підсумками засідання Ради.

Так, законопроєкт передбачає врегулювання і реструктуризацію заборгованості за природний газ та послуги з його транспортування підприємствам теплокомуненерго.

Також планується врегулювання боргів облгазів та облгаззбутів і реструктуризація боргів водоканалів.

Прописаний порядок участі суб'єктів ринку природного газу в процедурі врегулювання заборгованості за природний газ та послуги з його транспортування.

Закріплюються механізми врегулювання такої заборгованості шляхом:

проведення взаєморозрахунків із залученням коштів держбюджету;

реструктуризації залишку непогашеної заборгованості на визначених законом умовах;

списання пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих на заборгованість, за умови погашення тіла боргу.

Також документ переносить розрахункову дату від 1 липня 2016 року на 1 травня 2021 року.

Подовжується граничний строк реструктуризації заборгованості. Підприємствам теплоенергетики дозволяють реструктуризувати борг за розподіл та транспортування природного газу.

Закон встановлює однакові умови для врегулювання пені/штрафних санкцій підприємствам теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства.

Уточнюється й процедура реструктуризації боргів суб’єктів господарювання на території Донецької та Луганської областей на період проведення Операції об’єднаних сил, якщо засновник та/або частина виробничих одиниць підприємства знаходиться на території, де органи держвлади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Нагадаємо, що понад 80 мільйонів гривень заборгували українці за комунальні послуги. Найбільше грошей винні за газ - понад 30 мільйонів. Майже стільки ж за опалення та гарячу воду. Найменший борг українців за холодну воду – близько шести мільйонів гривень.

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