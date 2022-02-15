Рада повертається з карантину: що розглядатимуть нардепи 15 лютого

Рада повертається з карантину: що розглядатимуть нардепи 15 лютого

Засідання розпочнеться о 10:00.

Сьогодні, 15 лютого, Верховна Рада України після карантину через спалах коронавірусу повернеться до роботи. Засідання розпочнеться із затвердження порядку денного сьомої сесії парламенту, а далі народні обранці перейдуть до розгляду законопроєктів.

Так, згідно з порядком денним, сьогодні парламентарі мають приділити увагу проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства (друге читання), а саме щодо визначення щорічної дати індексації пенсій - це має бути 1 березня.

Крім того, Рада сьогодні має розглянути законопроєкт щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення бойових дій.

Також у другому читанні планується розглянути:

Проєкт Закону про Загальнодержавну цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки;

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії;

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі" щодо захисту прав та найкращих інтересів дитини;

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо спорту ветеранів України;

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття.

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення:

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту; Проєкт Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил;

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України " Про основи національного спротиву " щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій;

" щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій; Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну гвардію України" (щодо ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії України під час виконання завдань із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки);

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування;

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності;

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів";

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні.

Також у Раді мають заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії ВР щодо перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці".

Нагадаємо, до сьогоднішнього дня востаннє депутати збиралися на пленарне засідання 1 лютого, оскільки через велику кількість хворих на COVID-19 серед колег та працівників Апарату вирішили два тижні працювати у комітетах.