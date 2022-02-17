Рада повинна схвалити законопроєкт про скасування ПДВ на українські продукти до 1 липня – нардепи

Рада повинна схвалити законопроєкт про скасування ПДВ на українські продукти до 1 липня – нардепи

Саме 1 липня в усьому Євросоюзі почне діяти аналогічний закон.

Народні депутати Ігор Палиця та Давид Арахамія на спільному брифінгу після завершення дискусії з українськими сільгоспвиробниками заявили, що Верховна Рада повинна до 1 липня розглянути, доопрацювати та запровадити законопроєкт про скасування ПДВ на продукти харчування, вироблені в Україні.

Про це йдеться 17 лютого в сюжеті ТСН.19:30.

Саме 1 липня в усьому Євросоюзі почне діяти аналогічний закон.

Загалом дискусія тривала більше як 2,5 години. До неї долучилися голови профільних асоціації та економісти. Основне послання – зниження або скасування ПДВ має знизити ціни на продукти.

Лунали різні пропозиції: зниження ПДВ або скасування цього податку, встановлення правил торгівлі та взаємин між виробниками й торговельними мережами. Як результат, домовилися дискусію продовжити. Наступного разу до неї мають долучитися фахівці Кабінету Міністрів та Офісу президента.

"Ми почали сьогодні серьйозну дискусію. В межах дискусії ми зрозуміли, що треба доопрацьовувати. Ми почали дискусію – як і що треба зробити, щоб урятувати національного виробника. Я думаю, що ми щось із цього зробимо таке, що будуть задоволені всі", – розповів Палиця.

"Напевно, найкорисніший час, який я провів у дискусіх з фахівцями за останні декілька місяців. Ми будемо долучатись, будемо підтримувати саму ініціативу, і в залі (Ради – ред.), думаю, ми вийдемо. Я не думаю, що знайдуться якісь фракції, які просто насміляться не голосувати", ­– розповів Арахамія.

До 1-го липня ВР має розглянути законопроєкт про скасування ПДВ на вітчизняні продукти

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