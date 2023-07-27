Рада позбавила мандата нардепа Арістова, який відпочивав на Мальдівах

Верховна Рада 27 липня достроково припинила повноваження нардепа з фракції "Слуга народу" Юрія Арістова, про чий відпочинок на Мальдівах стало відомо нещодавно.

Про це нардеп Ярослав Железняк повідомив у Мережі.

Рішення про позбавлення Арістова депутатського мандата підтримали 320 народних обранців.

"Рада підтримала припинення депутатських повноважень народного депутата України Арістова Юрія. За 320", – йдеться в заяві Железняка.

Результати голосування в Раді за припинення повноважень нардепа Юрія Арістова / Фото: Ярослав Железняк

Скандал з відпочинком Арістова на Мальдівах

25 липня журналісти опублікували розслідування про липневий відпочинок Арістова у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах, де одна ніч коштує від 100 тис. грн до понад 1 млн грн.

Як дізналися згодом у ДБР, від початку червня майже до кінця липня Арістов перебував за межами України, виїхавши до Польщі начебто задля службового відрядження. Перебуваючи за кордоном, нардеп відкрив лікарняний, у правдивості якого правоохоронці мають сумніви.

У ДБР та СБУ розслідують законність виїзду Арістова за кордон під час воєнного стану та провели в нього обшуки. А прокуратура відкрила справу щодо внесення неправдивих даних до документів для виїзду за кордон.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Нардепа помітили на Мальдівах під час війни! Скандал отримав продовження!"

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