Рада позбавила мандата нардепа Арістова, який відпочивав на Мальдівах

Напередодні народний обранець написав заяву про складання депутатських повноважень.
Верховна Рада 27 липня достроково припинила повноваження нардепа з фракції "Слуга народу" Юрія Арістова, про чий відпочинок на Мальдівах стало відомо нещодавно.
Про це нардеп Ярослав Железняк повідомив у Мережі.
Рішення про позбавлення Арістова депутатського мандата підтримали 320 народних обранців.
"Рада підтримала припинення депутатських повноважень народного депутата України Арістова Юрія. За 320", – йдеться в заяві Железняка.
Скандал з відпочинком Арістова на Мальдівах
25 липня журналісти опублікували розслідування про липневий відпочинок Арістова у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах, де одна ніч коштує від 100 тис. грн до понад 1 млн грн.
Як дізналися згодом у ДБР, від початку червня майже до кінця липня Арістов перебував за межами України, виїхавши до Польщі начебто задля службового відрядження. Перебуваючи за кордоном, нардеп відкрив лікарняний, у правдивості якого правоохоронці мають сумніви.
У ДБР та СБУ розслідують законність виїзду Арістова за кордон під час воєнного стану та провели в нього обшуки. А прокуратура відкрила справу щодо внесення неправдивих даних до документів для виїзду за кордон.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Нардепа помітили на Мальдівах під час війни! Скандал отримав продовження!"
Читайте також: