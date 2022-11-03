Рада позбавила Рабіновича і Васильковського мандатів народних депутатів

У Верховній Раді зараз залишилося 417 народних депутатів.

Верховна Рада позбавила мандатів народних депутатів Вадима Рабіновича (був обраний до парламенту від нині забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя") і Ігоря Васильковського ("Слуга народу").

Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідні постанови у парламенті проголосували 292 та 304 народних депутатів відповідно.

"Сьогодні парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З., яких 18 липня 2022 року указом президента №502/2022 було позбавлено громадянства України", - написав Железняк.

Таким чином у Верховній Раді зараз залишилося 417 народних депутатів.

Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада схвалила рішення про звільнення Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України.

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