Рада призначила Чернишова віцепремʼєром – міністром національної єдності

До цього часу Чернишов був головою правління НАК "Нафтогаз України".

Верховна Рада проголосувала за призначення Олексія Чернишова віцепрем’єр-міністром – міністром національної єдності.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Гончаренко написав у Мережі, що за призначення Чернишова віцепремʼєром – міністром національної єдності проголосували 237 народних обранців.

"Чернишова призначили віце-премʼєром, міністром національної єдності. За — 237. Я голосував проти", – йдеться в заяві Гончаренка.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що призначення Чернишова рекомендував профільний комітет парламенту.

Біографія Олексія Чернишова

Чернишов перейшов на роботу на держслужбу з бізнесу у жовтні 2019 року. Спершу він став головою Київської облдержадміністрації. У березні 2020 року Чернишова було призначено міністром розвитку громад та територій. На цій посаді міністр проводив реформу децентралізації. Він також увійшов до складу Нацради з питань антикорупційної політики та до складу Нацради реформ. У листопаді 2022 року уряд призначив Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

Що відомо про Міністерство єдності?

У серпні президент України Володимир Зеленський анонсував створення "міністерства української єдності", щоправда на той момент це не була остаточно затверджена назва. Поява цього відомства передбачена "Планом стійкості" глави держави. Повідомлялося, що Міністерство єдності повинне об'єднувати українців за кордоном, протидіяти російським наративам, захищати інтереси громадян та сприяти їхньому поверненню на Батьківщину.

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