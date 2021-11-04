Рада призначила міністра стратегічних галузей: хто ним став і що про нього відомо

Рада призначила міністра стратегічних галузей: хто ним став і що про нього відомо

Павло Рябікін став міністром стратегічних галузей.

Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України призначено Павла Рябікіна. Таке рішення ухвалила Верховна Рада.

Голосування відбулося під час засідання парламенту 4 листопада.

Кандидатуру Рябікіна підтримало 237 нардепів.

Відомо, що Павло Рябікін є вже ексголовою Державної митної служби. У минулому він також був очільником Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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Народився Рябікін 6 червня 1965-го в Києві. Закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка, факультет міжнародних відносин та міжнародного права (1989), юрист-міжнародник, аспірантуру там само (1992). Стажування проходив у Лейпцизькому університеті (1987) та Кільському університеті (2000).

Протягом 1983–1985 служив в армії. Починав кар'єру як юрист-консультант, далі був адвокатом, і у березні 2005 року його призначили заступником міністра транспорту та зв'язку України. Посаду обіймав рік.

Від 2009 до 2010 року був послом України в Данії. У 2014-2015 роках Рябікін працював заступником очільника КМДА.

Крім того, він тричі був нардепом: у 2000-2002 роках як безпартійний, у 2002-2005 роках - також безпартійний, у 2012-2014 роках - від "УДАРу".

Рябікін одружений, має доньку.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 листопада звільнила Олега Уруського з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Після цього прем'єр Денис Шмигаль вніс до Ради подання щодо призначення голови Державної митної служби України Павла Рябікіна на цю посаду.

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