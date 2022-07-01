Рада призначила нового омбудсмена: хто ним став

Нардепи призначила нового уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Кандидатуру народного депутата Дмитра Лубінця на посаду омбудсмена замість звільненої Людмили Денісової підтримали 250 депутатів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
За відповідне рішення проголосували нардепи у п’ятницю, 1 липня. Відомо, що Дмитро Лубінець входить до депутатської групи "За майбутнє".
"Після годинного обговорення, Дмитро Лубінець підтриманий на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", – повідомив Железняк.
Зазначимо, Лубінець очолює парламентський комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.
До слова, Лубінець здобув кваліфікації спеціаліста з міжнародних відносин і спеціаліста правознавства. Сам родом із Волновахи Донецької області. Йому 40 років.
Нагадаємо, 31 травня Рада звільнила Денісову з посади уповноваженої з прав людини.
Своєю чергою, Денісова заявила, що оскаржить своє звільнення в суді.
А у моніторинговій місії ООН висловили стурбованість звільненням Денісової.
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