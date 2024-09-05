Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єром з відновлення – міністром розвитку громад

За словами Железняка, фактично Кулеба "буде одразу на трьох міністерствах".
Верховна Рада призначила Олексій Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Призначення Кулеби О.В. на посаду Віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України пройшло. За – 240", – йдеться в заяві нардепа.
Він додав, що фактично Кулеба "буде одразу на трьох міністерствах".
Нагадаємо, також 5 вересня Верховна Рада проголосували за призначення нового очільника МЗС – Андрія Сибіги.
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