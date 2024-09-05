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Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єром з відновлення – міністром розвитку громад

Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єром з відновлення – міністром розвитку громад

Олексій Кулеба / Фото: Telegram-канал Кулеби

За словами Железняка, фактично Кулеба "буде одразу на трьох міністерствах".

Верховна Рада призначила Олексій Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Призначення Кулеби О.В. на посаду Віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України пройшло. За – 240", – йдеться в заяві нардепа.

Він додав, що фактично Кулеба "буде одразу на трьох міністерствах".

Результати голосування в Раді за нову посаду для Олексія Кулеби / © Telegram-канал Ярослава Железняка
Результати голосування в Раді за нову посаду для Олексія Кулеби / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, також 5 вересня Верховна Рада проголосували за призначення нового очільника МЗС – Андрія Сибіги.

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