Рада проголосувала за відставку віцепрем'єра з промисловості Уруського

Рада проголосувала за відставку віцепрем'єра з промисловості Уруського

Він 1 листопада подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Верховна Рада проголосувала за відставку віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Відповідне рішення підтримало 342 нардепів.

Раніше повідомлялося, що тепер Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості замість Уруського очолить голова Митної служби Павло Рябікін.

Варто зазначити, що Уруський пробув на посаді більше року - Верховна Рада призначила його віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості 6 липня 2020 року. 22 липня Кабінет міністрів створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. У 2005-2006 рр. Уруський був першим заступником міністра промислової політики Володимира Шандри. У 2015 році (від 21 січня до 19 серпня) очолював Державне космічне агентство України.

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