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Рада проголосувала за призначення Корецького прем’єром
Рішення про призначення нового очільника уряду підтримали 289 депутатів.
У четвер, 16 липня, Верховна Рада ухвалила рішення про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. За відповідне рішення проголосували 289 народні депутати.
Про це стало відомо із засідання парламенту.
Окрім того, проти виступив один нардеп, семеро — утрималися, а не голосував 21 парламентар.
«Голосували абсолютно всі фракції, навіть опозиційні», — прокоментувала рішення нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.
Зазначимо, що Сергій Корецький складе присягу після призначення Кабінету міністрів.
Напередодні проєкт постанови №15414 про призначення Корецького прем’єром було внесено до ВРУ. Сьогодні Комітет з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту підтримати його кандидатуру. Подання підтримали 19 депутатів-членів, а троє — утрималися.
Зауважимо, президент Володимир Зеленський підтримав кандидатуру очільника «Нафтогазу» Корецького на цю посаду, назвавши його «найпідготовленішим» кандидатом. За його словами, в умовах підготовки до зими країні потрібен уряд, який зможе швидко ухвалювати рішення. Зокрема, в енергетиці.
Нагадаємо, Верховна Рада 14 липня звільнила Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністерки. Уряд вона очолила торік 17 липня. Рішення про відставку підтримали 258 народних депутатів. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.