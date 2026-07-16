Рада проголосувала за призначення Корецького прем’єром

Верховна Рада. / © УНІАН

Реклама

У четвер, 16 липня, Верховна Рада ухвалила рішення про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. За відповідне рішення проголосували 289 народні депутати.

Про це стало відомо із засідання парламенту.

Окрім того, проти виступив один нардеп, семеро — утрималися, а не голосував 21 парламентар.

Реклама

«Голосували абсолютно всі фракції, навіть опозиційні», — прокоментувала рішення нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Зазначимо, що Сергій Корецький складе присягу після призначення Кабінету міністрів.

Напередодні проєкт постанови №15414 про призначення Корецького прем’єром було внесено до ВРУ. Сьогодні Комітет з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту підтримати його кандидатуру. Подання підтримали 19 депутатів-членів, а троє — утрималися.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський підтримав кандидатуру очільника «Нафтогазу» Корецького на цю посаду, назвавши його «найпідготовленішим» кандидатом. За його словами, в умовах підготовки до зими країні потрібен уряд, який зможе швидко ухвалювати рішення. Зокрема, в енергетиці.

Реклама

Нагадаємо, Верховна Рада 14 липня звільнила Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністерки. Уряд вона очолила торік 17 липня. Рішення про відставку підтримали 258 народних депутатів. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.

Новини партнерів